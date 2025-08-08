Пригожин сравнил концерты Дженнифер Лопес и российской певицы Zivert

Продюсер Пригожин похвалил певицу Zivert после посещения шоу Дженнифер Лопес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посетил концерт американской поп-певицы Дженнифер Лопес и сравнил его с шоу российской артистки Юлии Зиверт, известной как Zivert. Медиаменеджера цитирует «Абзац».

Пригожин восхитился выступлением Лопес и назвал исполнительницу потрясающей. Он заявил, что поражен ее трудолюбием и «снимает перед ней шляпу». Продюсер отметил, что в России также стали делать зрелищные шоу, не уступающие концертам западных звезд.

«У нас тоже научились делать качественное шоу. Я был на концерте Юли Зиверт — готов поставить ей пять с плюсом за колоссальную работу», — добавил Пригожин.

До этого продюсер Яна Рудковская посетила концерт Дженнифер Лопес в Астане и сравнила его с выступлением исполнителя Димы Билана. Медиаменеджер описала шоу зарубежной звезды словами «очень простое».