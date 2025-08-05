Рудковская оценила выступление Дженнифер Лопес словами «не Билан»

Продюсер Рудковская сравнила выступления Дженнифер Лопес и Димы Билана

Продюсер Яна Рудковская посетила концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване, Армения, и сравнила его с выступлением исполнителя Димы Билана. Ее комментарий приводит Super.ru в Telegram.

Медиаменеджер описала шоу зарубежной звезды словами «очень простое». «Экраны, две лестницы, которые съезжались и разъезжались. Абсолютно туровая версия шоу, не Билан на футбольном стадионе с тремя сценами и полетами!» — заявила Рудковская.

Ранее бывший глава правительства Армении Грант Багратян возмутился из-за суммы в несколько миллионов долларов, выделенной страной на концерт Дженнифер Лопес в Ереване.