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13:50, 5 августа 2025Культура

Рудковская оценила выступление Дженнифер Лопес словами «не Билан»

Продюсер Рудковская сравнила выступления Дженнифер Лопес и Димы Билана
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Продюсер Яна Рудковская посетила концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване, Армения, и сравнила его с выступлением исполнителя Димы Билана. Ее комментарий приводит Super.ru в Telegram.

Медиаменеджер описала шоу зарубежной звезды словами «очень простое». «Экраны, две лестницы, которые съезжались и разъезжались. Абсолютно туровая версия шоу, не Билан на футбольном стадионе с тремя сценами и полетами!» — заявила Рудковская.

Ранее бывший глава правительства Армении Грант Багратян возмутился из-за суммы в несколько миллионов долларов, выделенной страной на концерт Дженнифер Лопес в Ереване.

ЖЗЛ
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