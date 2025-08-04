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15:36, 4 августа 2025Культура

В Армении назвали траты на концерт Лопес антиконституционными

Экс-премьер Армении Багратян: Расходы на концерт Лопес антиконституционны
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бывший глава правительства Армении Грант Багратян возмутился из-за суммы в несколько миллионов долларов, выделенной страной на концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик назвал данный шаг антиконституционным. Багратян указал на то, что государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски. Тем более, указал он, билеты на концерт продавались. «[Бюджетные] деньги принадлежат всему обществу, а на концерте присутствует очень ограниченное число граждан. Этим делом должны заняться прокуратура, антикоррупционные органы», — написал он.

Багратян подчеркнул, что министр образования, науки, культуры и спорта страны и министр финансов должны дать показания об основаниях для проведения такого мероприятия.

Ранее сообщалось, что российские зрители остались недовольны концертом Дженнифер Лопес в Ереване.

До этого власти Армении назвали оправданным выделение 7 миллионов долларов США (559,2 миллиона рублей) на организацию концерта американской певицы.

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