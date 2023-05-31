В Госдуму снова внесли законопроект о налоге для уехавших россиян

Правительство снова внесло в Госдуму законопроект о налоге для россиян, покинувших страну

Правительство снова внесло в Госдуму поправки в налоговое законодательство. Они затронут россиян, которые уехали из страны и утратили налоговое резидентство, но продолжают работать удаленно. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В рамках нового проекта покинувшие страну россияне, которые являются штатными сотрудниками «на удаленке» или же фрилансерами, выполняющие работу для российских заказчиков, продолжат платить НДФЛ по стандартным ставкам в 13-15 процентов. Согласно предложению кабмина, первые перейдут на новую схему с 2024 года, вторые — с 2025-го.

Для сохранения базовой ставки налога необходимо соблюдение как минимум одного из условий: чтобы сотрудник оставался резидентом, получал деньги на счет в российском банке или получал зарплату от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России.

Впервые об увеличении размера НДФЛ для уехавших из страны граждан заговорили летом 2022 года. Впоследствии законопроект о «налоге для удаленщиков» неоднократно отзывали.

Первую версию налоговых поправок внесли в Госдуму 24 апреля. Минфин предлагал повысить НДФЛ для утративших налоговое резидентство россиян до 30 процентов. В Госдуме признали, что если уехавший гражданин не тратит заработанные средства в России, получая от государства соответствующие выплаты, он должен оставлять больше денег в стране.