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11:27, 24 апреля 2023Россия

Предложение о росте налогов для уехавших россиян разъяснили

Депутат Бессараб: возможный рост НДФЛ для россиян за рубежом затронет дружественные страны

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Инициатива об увеличении ставки НДФЛ для уехавших сотрудников российских компаний, которые продолжают работу на территории другого государства, является объективной, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она разъяснила идею законопроекта в беседе с «Лентой.ру».

Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому российские компании-работодатели смогут взимать с вознаграждений уехавших сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13-15 процентов, а после утраты ими налогового резидентства — 30 процентов.

Различные условия по налогообложению, а именно взимаемому с физических лиц подоходному налогу, это не ноу-хау России, а распространенная международная практика, обозначила депутат.

«Если гражданин Российской Федерации проживает большую часть года на территории другого государства, при этом продолжает работать на российскую компанию и здесь получать вознаграждение за труд, то вполне объективно такое предложение правительства. Получая средства здесь, человек мог бы тратиться здесь на инфраструктуру, на приобретение товаров и услуг, делать таким образом вливание в экономику. Поскольку он этого не делает, получая от государства соответствующие выплаты, вполне объективно, что нужно здесь больше оставить средств», — пояснила Бессараб.

Парламентарий предположила, что увеличение налога коснется и тех граждан, которые продолжают работу в российских компаниях, находясь на территории дружественных стран. «Это ведь вопрос проживания и работы на российской территории и не на российской. Если не будет соответствующих иных международных соглашений с дружественными странами, то, думаю, что будет для всех одинаково», — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог в размере пяти процентов от дохода для иностранных агентов. Эти средства, по его словам, могли бы пойти на социальную поддержку детей-сирот. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к главе Минфина Антону Силуанову.

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Екатерина Смирная
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