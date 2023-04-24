Предложение о росте налогов для уехавших россиян разъяснили

Депутат Бессараб: возможный рост НДФЛ для россиян за рубежом затронет дружественные страны

Инициатива об увеличении ставки НДФЛ для уехавших сотрудников российских компаний, которые продолжают работу на территории другого государства, является объективной, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она разъяснила идею законопроекта в беседе с «Лентой.ру».

Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому российские компании-работодатели смогут взимать с вознаграждений уехавших сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13-15 процентов, а после утраты ими налогового резидентства — 30 процентов.

Различные условия по налогообложению, а именно взимаемому с физических лиц подоходному налогу, это не ноу-хау России, а распространенная международная практика, обозначила депутат.

«Если гражданин Российской Федерации проживает большую часть года на территории другого государства, при этом продолжает работать на российскую компанию и здесь получать вознаграждение за труд, то вполне объективно такое предложение правительства. Получая средства здесь, человек мог бы тратиться здесь на инфраструктуру, на приобретение товаров и услуг, делать таким образом вливание в экономику. Поскольку он этого не делает, получая от государства соответствующие выплаты, вполне объективно, что нужно здесь больше оставить средств», — пояснила Бессараб.

Парламентарий предположила, что увеличение налога коснется и тех граждан, которые продолжают работу в российских компаниях, находясь на территории дружественных стран. «Это ведь вопрос проживания и работы на российской территории и не на российской. Если не будет соответствующих иных международных соглашений с дружественными странами, то, думаю, что будет для всех одинаково», — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог в размере пяти процентов от дохода для иностранных агентов. Эти средства, по его словам, могли бы пойти на социальную поддержку детей-сирот. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к главе Минфина Антону Силуанову.

