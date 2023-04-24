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07:08, 24 апреля 2023Россия

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иноагентов

RT: депутат Госдумы Федоров предложил ввести налог для иноагентов на поддержку детей-сирот
Евгений Федоров

Евгений Федоров. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог для иноагентов на социальную поддержку детей-сирот. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Уточняется, что сейчас физические и юрлица, признанные иноагентом, имеют в системе налогообложения те же условия, что и иные граждане России — они и не обременены дополнительными налогами из-за своего статуса.

Парламентарий Федоров попросил рассмотреть возможность введения налога в размере 5 процентов с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных иноагентом, который в последствии перечислят на социальную поддержку детей-сирот.

Ранее депутат Федоров рассказал о налоговых уклонистах среди российских блогеров.

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Юлия Мискевич
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