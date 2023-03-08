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16:55, 8 марта 2023Россия

В Госдуме рассказали о налоговых уклонистах среди российских блогеров

Депутат Госдумы Федоров рассказал о налоговых уклонистах среди российских блогеров
Евгений Федоров

Евгений Федоров. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Основная часть блогеров с большим числом подписчиков добросовестно платят налоги, однако, среди них есть и «уклонисты», борьбой с которыми должна заниматься налоговая служба. Об этом член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Я уверен, что блогеры, по крайней мере, основная часть, налоги платят. Оформлены как самозанятые или еще каким-то образом. Но, естественно, если среди них есть уклонисты, их должна ловить налоговая служба, это ее работа», — сказал депутат.

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7 марта сообщалось об обысках в доме блогеров Валерии и Артема Чекалиных, а также о возбуждении уголовного дела за неуплату налогов. На данный момент супругов отпустили под подписку о невыезде.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

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Игорь Дмитров
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