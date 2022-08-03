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Мощный пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли на видео с дрона

В подмосковной Истре загорелся склад интернет-магазина Ozon

В Подмосковье загорелся склад интернет-магазина Ozon, расположенный в городском округе Истра. Видео мощного пожара публикует Telegram-канал SHOT.

На снятых сотрудниками кадрах видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма. Со слов работников следует, что пожар начался во время обеда. Кроме того, горящий склад удалось снять с дрона.

По информации Telegram-канала Baza, у здания обрушилась часть крыши. Со склада эвакуировали более 1000 человек, однако четверых пока не могут найти, сообщает издание.

Ранее в Челябинской области загорелся подземный газопровод возле поселка Цвиллинга. Мощный пожар с языками пламени высотой несколько метров сняли на видео.

Константин Лысяков
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