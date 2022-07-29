Мощный пожар на подземном газопроводе в российском регионе сняли на видео

В Челябинской области в результате разгерметизации загорелся подземный газопровод

В Челябинской области загорелся подземный газопровод возле поселка Цвиллинга в Чесменском районе. Видео мощного пожара публикует Telegram-канал «360»

На снятых очевидцами кадрах видно, что языки пламени достигают в высоту нескольких метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Причиной возгорания стала разгерметизация газопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Территория пожара опахана, угрозы поселку Цвиллинга нет.

В ведомстве добавили, что на поврежденном участке газопровода перекрыты все задвижки, однако это не повлияет на газоснабжение потребителей.

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