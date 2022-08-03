Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье

Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье

Фото: Екатерина Шутрова / ТАСС

Поджог рассматривается как единственная основная версия возникновения пожара на складе Ozon в Подмосковье. Об этом в среду, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасти горящее здание расположенного Истринском районе склада уже не получится.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon начался днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. Сообщалось, что у строения обрушилась крыша, а также часть стены. На данный момент известно об 11 пострадавших, двоих госпитализировали. Также сообщалось об одном погибшем, но официально эта информация не подтверждалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье
Психолог рассказал о способах мирно разрешить любой конфликт
Минобороны раскрыло подробности об ударе Украины по изолятору в Еленовке
Появилось видео мощного пожара на складе Ozon после сброса 200 тонн воды
Россиянин зарезал многодетную мать на глазах у ребенка
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
Блогер Пучков оценил интервью Дудя фразой «такое невозможно слушать»
Швеция пообещала не размещать на своей территории ядерное оружие
Врач назвал месяц самого обильного выпадения волос
Названы два пути Ozon при выплате компенсаций за сгоревший на складе товар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.