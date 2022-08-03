Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье

Поджог рассматривается как единственная основная версия возникновения пожара на складе Ozon в Подмосковье. Об этом в среду, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасти горящее здание расположенного Истринском районе склада уже не получится.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon начался днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. Сообщалось, что у строения обрушилась крыша, а также часть стены. На данный момент известно об 11 пострадавших, двоих госпитализировали. Также сообщалось об одном погибшем, но официально эта информация не подтверждалась.