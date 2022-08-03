Воробьев заявил о невозможности спасения сгоревшего склада Ozon

Губернатор Воробьев заявил, что сгоревшее здание склада Ozon уже нельзя спасти

Сгоревшее здание склада Ozon в Московской области уже нельзя спасти. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Пожар, мы видим, масштабный, здание уже не спасти, это очевидно», — сказал глава региона.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее компания в комментарии для «Ленты.ру» привела подробности случившегося. По словам представителей организации, пожар на складе Ozon произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе, всех сотрудников удалось эвакуировать.