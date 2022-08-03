В горящем в Подмосковье складе Ozon обрушилась крыша

У горящего в Подмосковье здания склада Ozon обрушилась часть крыши

У горящего в Истре Московской области склада Ozon обрушилась часть крыши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на задействованные в тушении экстренные службы.

В свою очередь, ТАСС уточняет, что обрушилась также и часть стены здания. По данным МЧС, площадь пожара выросла до 35 тысяч квадратных метров. Для его ликвидации планируют привлечь вертолеты.

«К тушению пожара привлечено более 80 человек и 25 единиц техники. В готовность приведена авиация», — добавили в ведомстве.

Пожар начался около полудня 3 августа. Из здания эвакуировано более тысячи человек. Начало возгорания попало на видео.

