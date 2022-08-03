Начало мощного пожара на складе Ozon попало на видео

Очевидцы сняли на видео кадры начала мощного пожара на складе Ozon в Подмосковье

Начало мощного пожара площадью более 20 тысяч квадратных метров на складе Ozon в Подмосковье попало на видео — кадры сняли очевидцы, их публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Автор видео призывает работников склада покинуть опасное место. На кадрах видно, что возгорание началось возле одного из стеллажей. На начальную стадию возгорания указывает тот факт, что дым не успел заполнить помещение.

По сообщению Ozon, которое приводит ТАСС, всех сотрудников склада успели эвакуировать.

Telegram-канал «112» уточняет, что площадь возгорания увеличилась до 35 тысяч квадратных метров.

Пожар начался около полудня 3 августа.