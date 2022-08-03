Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на складе Ozon

Двоих пострадавших при пожаре на складе Ozon в Подмосковье госпитализировали

Двое пострадавших при пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона, передает ТАСС.

«По предварительным данным Минздрава Московской области, в результате пожара за медпомощью обратились 11 человек, из них 9 после осмотра медицинскими специалистами от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия продолжают работать сотрудники скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

О пожаре на складе компании стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.