Названа главная проблема тушения мощного пожара на складе Wildberries

Пожарный эксперт Кузнецов: склад Wildberries сложно тушить из-за жары от огня

Быстро потушить мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом мешают несколько факторов, считает ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную проблему при устранении такого сильного возгорания.

«Тушение таких пожаров чрезвычайно сложное и связано с особым риском для жизни профессиональных пожарных. Сам по себе склад — это источник огромной горючей нагрузки. Поэтому, развиваясь достаточно быстро, пожар приобретает такую энергию, что уже обычными средствами, то есть водой из пожарных стволов, потушить его практически невозможно. Вода испаряется, не долетая до очага пожара, слишком жарко», — объяснил он.

Чем дольше такой пожар продолжает развиваться, тем труднее будет установить причину пожара, потому что все возможные улики будут уничтожены в огне. Пожарно-технической экспертизе будет очень сложно определить причину пожара, а ведь определение причины пожара — лучший способ профилактики их в дальнейшем Константин Кузнецов ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности

Еще одна проблема при ликвидации таких возгораний — это выброс вредных веществ, отметил Константин Кузнецов.

«При сгорании большого количества пластика, а как правило на складах этого добра достаточно, возникает большой выброс токсических веществ, которые по своему воздействию похожи на боевые отравляющие вещества. Пожарные, безусловно, экипированы специальными изолирующими противогазами, чтобы избежать воздействия этих токсичных средств. Но когда на такой площади идет такой мощный токсичный выброс, он может распространяться уже на соседние здания. Хотя Шушары — это промзона, и жилые кварталы не очень близко, ветром может разноситься токсичное облако», — добавил он.

По словам специалиста, пожар могут тушить до нескольких суток. Это связано с тем, что на складе в большом количестве могли храниться товары, которые очень долго горят.

Утром 13 января на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар. Его площадь достигла 70 тысяч квадратных метров. Спустя несколько часов пожарным удалось локализовать огонь. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Представители маркетплейса сообщили, что пока подсчитывают сумму ущерба. Они обещали возместить продавцам все потери, а клиентам доставить уже заказанные товары либо вернуть деньги.