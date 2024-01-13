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13:03, 13 января 2024Россия

На загоревшемся складе Wildberries пропал человек

При пожаре на складе Wildberries в Санкт-Петербурге пропал 20-летний мужчина
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге пропал 20-летний мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Сообщается, что мать Евгения К. не может дозвониться до сына, работавшего на загоревшемся складе. Женщина объяснила, что телефон Евгения не выключен, но на ее звонки он не отвечает.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на складе удалось локализовать на 70 тысячах квадратных метрах. По данным службы, пострадавших в результате происшествия нет.

О крупном возгорании стало известно утром 13 января. Пожар начался на складе, находящемся по адресу Московское шоссе, 153, примерно в 8 утра. В этот момент на складе находилось около тысячи человек. В компании подтвердили факт ЧП и пообещали вернуть деньги продавцам и покупателям.

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