В Ozon рассказали о «миллионах тонн» сгоревшего при пожаре на складе товара

Сотрудник склада Ozon Стечкин заявил, что при пожаре в Истре сгорели миллионы тонн товара

Вспыхнувший на складе Ozon в Истре пожар уничтожил большое количество товара, а также личные вещи сотрудников, находившиеся в раздевалках. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал сотрудник подмосковного склада интернет-магазина Валерий Стечкин.

«Насчет товара — миллионы тонн, миллионы тонн товара. И хранились, и сгорели. У склада три блока, полтора блока уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу», — заявил собеседник издания, подчеркнув, что в ходе происшествия доступ к раздевалкам ограничен, поэтому у него, как и у других сотрудников, не было возможности забрать оттуда свои ценные вещи. Мужчина отметил, что планирует добиваться компенсации ущерба от компании.

Рассказывая о пожаре, Стечкин подчеркнул, что возгорание началось с его блока. При эвакуации паники среди сотрудников Ozon не было, все они быстро покинули здание. «Разгорелось минут за 15 после очага, ветер сильный дует как раз вдоль склада от начала до крайнего крыла. Тушат около шести машин пожарной техники, слышны хлопки. Обещали вертолетами тушить, вертолетов пока не видно. Паники не было, все эвакуировались оперативно», — сказал журналистам сотрудник интернет-магазина, добавив, что точное число пострадавших устанавливается.

Согласно данным источников в экстренных службах, при пожаре пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Ранее Mash сообщал, что один из работников склада погиб.

Пожар начался около полудня 3 августа. Из здания эвакуировано более тысячи человек. Начало возгорания попало на видео.