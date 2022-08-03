Выросло число пострадавших при пожаре на складе Ozon

Число пострадавших при мощном пожаре на складе Ozon в Истре выросло до шести

Число пострадавших при мощном пожаре на складе Ozon в Истре Московской области выросло до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, на месте возгорания работают три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная.

Дополнение: За помощью обратились еще пять человек, число пострадавших выросло до одиннадцати. Двое из работников склада госпитализированы.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. По данным Mash, один из работников склада погиб.

Пожар начался около полудня 3 августа. Из здания эвакуировано более тысячи человек. Начало возгорания попало на видео.