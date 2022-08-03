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При пожаре на складе Ozon погиб человек

SHOT сообщил о погибшем при пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Один человек погиб при пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Сведений о личности погибшего и официального подтверждения в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся склад Ozon, расположенный в городском округе Истра. По данным СМИ, у здания обрушилась часть крыши. Со склада эвакуировали более 1000 человек, однако четверых пока не могут найти.

Представители компании сообщили «Ленте.ру», что пожар произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра, все сотружники успели эвакуироваться.

На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи.

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Варвара Кошечкина
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