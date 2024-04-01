Стали известны подробности пожара на предприятии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге горит цех «Уралмашзавода» с семью тысячами литров масла

В Екатеринбурге горит цех с семью тысячами литров масла. Об этом сообщил источник издания E1.RU.

О пожаре в промзоне стало известно 1 апреля. По данным Telegram-канала «112», огнем охвачено помещение на территории «Уралмашзавода».

В пресс-службе «Уралмашзавода» рассказали ТАСС, что пожар разгорелся в здании, которое не принадлежит предприятию и «находится далеко от производственных объектов».

Согласно данным МЧС России, огнем охвачено 4000 квадратных метров кровли одного из цехов. В ликвидации пожара задействованы 17 единиц техники в 52 сотрудника.

Ранее в Удмуртии прогремел взрыв на одном из оборонных предприятий. Очевидцы сообщили о гигантском столбе огня и дыма. Позже представители предприятия пояснили, что наблюдаемое местными жителями явление не было чрезвычайным происшествием. «Это плановое мероприятие», — пояснил один из сотрудников.