На оборонном заводе в России произошел мощный взрыв. Там проходили испытания ракетных двигателей

Взрыв на заводе под Ижевском объяснили плановыми испытаниями ракетных двигателей

Кадр: ВОТ ТАК SHORTS / YouTube

Жители Удмуртии вечером в среду, 7 февраля, сообщили о мощном взрыве рядом с Ижевском. Очевидцы заявили, что на месте случившегося был виден гигантский столб огня и дыма.

Позднее стало известно, что взрыв зафиксировали в районе «Воткинского машиностроительного завода», где производят, в частности, нефтегазовое и горное оборудование, станки, буровое оборудование и военную технику.

Власти назвали причину мощного взрыва под Ижевском

ЧП произошло в ходе плановых испытаний ракетных двигателей, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Завьяловского района города.

Представители Воткинского завода в свою очередь уточнили, что громкий хлопок, который был слышен в округе, не является чрезвычайным происшествием. «Это плановое мероприятие», — заключили там.

Информации о разрушениях и пострадавших в результате случившегося не поступало.

Последствия взрыва на заводе попали на видео

Жители Воткинска опубликовали видео последствий ЧП на заводе в соцсетях. На кадрах было запечатлено зарево крупного пожара.

Авторы записей также предположили, что взрыв произошел на полигоне возле поселка Ягул и, возможно, связан с испытаниями на предприятии.

Ранее на Воткинском заводе уже был зафиксирован взрыв

Взрыв с задымлением также произошел на территории Воткинского завода в августе прошлого года.

«Произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», — говорилось в заявлении предприятия. Уточнялось, что в результате случившегося никто из работников не пострадал. Завод продолжил работать в штатном режиме.