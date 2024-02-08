На оборонном заводе в России произошел мощный взрыв. Там проходили испытания ракетных двигателей
Жители Удмуртии вечером в среду, 7 февраля, сообщили о мощном взрыве рядом с Ижевском. Очевидцы заявили, что на месте случившегося был виден гигантский столб огня и дыма.
Позднее стало известно, что взрыв зафиксировали в районе «Воткинского машиностроительного завода», где производят, в частности, нефтегазовое и горное оборудование, станки, буровое оборудование и военную технику.
Власти назвали причину мощного взрыва под Ижевском
ЧП произошло в ходе плановых испытаний ракетных двигателей, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Завьяловского района города.
Представители Воткинского завода в свою очередь уточнили, что громкий хлопок, который был слышен в округе, не является чрезвычайным происшествием. «Это плановое мероприятие», — заключили там.
Информации о разрушениях и пострадавших в результате случившегося не поступало.
Последствия взрыва на заводе попали на видео
Жители Воткинска опубликовали видео последствий ЧП на заводе в соцсетях. На кадрах было запечатлено зарево крупного пожара.
Авторы записей также предположили, что взрыв произошел на полигоне возле поселка Ягул и, возможно, связан с испытаниями на предприятии.
Ранее на Воткинском заводе уже был зафиксирован взрыв
Взрыв с задымлением также произошел на территории Воткинского завода в августе прошлого года.
«Произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», — говорилось в заявлении предприятия. Уточнялось, что в результате случившегося никто из работников не пострадал. Завод продолжил работать в штатном режиме.
Известно, что в настоящее время одно из предприятий на основе завода выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения «Тополь-М», являющиеся основой ядерного щита России. Кроме того, еще в 1998 году там наладили производство ракеты «Тополь-М», а в 2006-м — серийное производство ракет комплекса «Искандер-М»