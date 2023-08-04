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20:03, 4 августа 2023Россия

На территории российского завода произошел взрыв с задымлением

На Воткинском заводе в Удмуртии произошел взрыв с последующим задымлением

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Взрыв с задымлением произошел на территории Воткинского завода в Удмуртии, где производят в том числе военную технику. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщается в Telegram-канале российского предприятия.

«Сегодня на территории производственной площадки АО "Воткинский завод" произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», — говорится в заявлении.

В результате случившегося никто из работников предприятия не пострадал. Завод продолжает работать в штатном режиме.

Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, в настоящее время одно из предприятий на основе Воткинского завода выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения «Тополь-М» и ряд других изделий военного назначения. Среди гражданской продукции — оборудование для нефтяной, газовой промышленности и станки.

7 июля ЧП произошло на расположенном в Самарской области заводе «Промсинтез», производящем, в частности, взрывчатые вещества. В это время на предприятии велись работы на трубопроводе.

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    Евгения Куликова
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