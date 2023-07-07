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12:05, 7 июля 2023Россия

Появились подробности взрыва на российском заводе «Промсинтез»

Mash: взрыв на заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел во время работ в цехе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Взрыв на российском заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел во время работ на трубопроводе, которые велись в производственном цехе. Такие подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, после взрыва возгорания не последовало. Отмечается, что на предприятии производят тротил, аммонал и другие легко воспламеняющиеся и взрывчатые вещества.

О взрыве на заводе в городе Чапаевск стало известно ранее 7 июля. Шестерых человек спасти не удалось, еще с двоими пострадавшими на данный момент работают медики.

Ранее в здании Института органической химии в Москве произошел взрыв, во время происшествия пострадал человек. Инцидент произошел в лабораторном корпусе здания. По данным авторов поста, пострадавшего сейчас везут в больницу.

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    Никита Абрамов
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