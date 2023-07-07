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11:49, 7 июля 2023Россия

Шесть человек погибли при взрыве на российском заводе

На заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел взрыв, погибли шесть человек

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел взрыв, погибли шесть человек, еще двое — пострадали. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

ЧП произошло в российском городе Чапаевске. Источник «Известий» утверждает, что взрыв случился на трубопроводе на территории предприятия во время проведения ремонтных работ. О возгорании после взрыва не сообщалось.

По данным, которые компания публиковала в своих соцсетях, АО «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Продукция Чапаевской компании используется в горнодобывающей отрасли — при разведке запасов нефти и газа, добыче полезных ископаемых.

20 июня взрыв произошел на «Тамбовском пороховом заводе» в Котовске Тамбовской области. Пострадали 18 человек, 5 из них спасти не удалось.

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    Евгения Куликова
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