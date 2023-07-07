Шесть человек погибли при взрыве на российском заводе
На заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел взрыв, погибли шесть человек, еще двое — пострадали. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.
ЧП произошло в российском городе Чапаевске. Источник «Известий» утверждает, что взрыв случился на трубопроводе на территории предприятия во время проведения ремонтных работ. О возгорании после взрыва не сообщалось.
По данным, которые компания публиковала в своих соцсетях, АО «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Продукция Чапаевской компании используется в горнодобывающей отрасли — при разведке запасов нефти и газа, добыче полезных ископаемых.
20 июня взрыв произошел на «Тамбовском пороховом заводе» в Котовске Тамбовской области. Пострадали 18 человек, 5 из них спасти не удалось.