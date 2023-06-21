Выросло число пострадавших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом

МЧС: число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в тамбовском Котовске выросло до 13

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области выросло до 13 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что на пороховом заводе под Тамбовом очаг загорания был обнаружен на первом этаже на площади одного квадратного метра. Его оперативно удалось ликвидировать.

По данным МЧС, всего в результате ЧП пострадали 18 человек, пятерых из них спасти не удалось. 13 пострадавшим начали оказывать помощь медики.

О происшествии на предприятии в Тамбовской области стало известно 20 июня. Взрыв произошел в одном из цехов около 14 часов. После этого начался пожар.