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09:28, 21 июня 2023Россия

Выросло число пострадавших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом

МЧС: число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в тамбовском Котовске выросло до 13

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области выросло до 13 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что на пороховом заводе под Тамбовом очаг загорания был обнаружен на первом этаже на площади одного квадратного метра. Его оперативно удалось ликвидировать.

По данным МЧС, всего в результате ЧП пострадали 18 человек, пятерых из них спасти не удалось. 13 пострадавшим начали оказывать помощь медики.

О происшествии на предприятии в Тамбовской области стало известно 20 июня. Взрыв произошел в одном из цехов около 14 часов. После этого начался пожар.

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    Анна Щербакова
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