Россиянину оторвало кисть при взрыве снаряда на пороховом заводе
SHOT: сотруднику на пороховом заводе в Казани оторвало кисть из-за взрыва
На пороховом заводе в Казани произошел взрыв, в результате которого сотруднику предприятия оторвало кисть. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что ЧП произошло на территории Института химических продуктов на улице Светлой.
56-летний стрелок-испытатель нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний. Снаряд взорвался у него в руках. Россиянина госпитализировали.
В феврале взрыв произошел на Чапаевском механическом заводе в Самарской области. На предприятии производят детонаторы и взрывчатку. В результате случившегося один человек погиб, еще трое пострадали.