Россиянину оторвало кисть при взрыве снаряда на пороховом заводе

SHOT: сотруднику на пороховом заводе в Казани оторвало кисть из-за взрыва

На пороховом заводе в Казани произошел взрыв, в результате которого сотруднику предприятия оторвало кисть. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что ЧП произошло на территории Института химических продуктов на улице Светлой.

56-летний стрелок-испытатель нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний. Снаряд взорвался у него в руках. Россиянина госпитализировали.

В феврале взрыв произошел на Чапаевском механическом заводе в Самарской области. На предприятии производят детонаторы и взрывчатку. В результате случившегося один человек погиб, еще трое пострадали.