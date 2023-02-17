На российском заводе по производству детонаторов при взрыве погиб человек

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области при взрыве погиб человек

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области при взрыве погиб человек. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

На заводе, где произошло ЧП, производят детонаторы и взрывчатку. При взрыве там пострадали еще три человека. «В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло», — уточнил собеседник агентства.

До этого взрыв произошел на территории химического завода в Петербурге — там, предварительно, взорвались баллоны. Пострадали два человека.

В Ямало-Ненецком автономном округе взорвалась бочка с битумом на асфальтобетонном заводе. Пострадали два человека.