В Петербурге на территории химического завода произошел взрыв

Два человека пострадали при взрыве на заводе «ФГУП СКТБ Технолог» в Санкт-Петербурге

Два человека пострадали при взрыве на территории завода «ФГУП СКТБ Технолог» на Советском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По предварительным данным, на территории предприятия взорвались баллоны. Пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.

На заводе в Петербурге занимаются научно-исследовательской деятельностью, синтезом химических соединений, производством продуктов для химической, медицинской и других отраслей промышленности.

Сотрудники экстренных служб выехали к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что бочка с битумом взорвалась на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате происшествия пострадали два человека. Региональная прокуратура организовывала проверку.