На российском заводе произошел взрыв

Бочка с битумом взорвалась на асфальтобетонном заводе на Ямале, два человека пострадали

Бочка с битумом взорвалась на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российского региона.

В результате случившегося два человека пострадали. Рабочих доставили в больницу с ожогами.

Сотрудники ямальской прокуратуры организовали проверку. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области два человека погибли при очистке канализации, еще один пострадал. Погибли мужчина, который работал слесарем, и женщина-оператор очистных сооружений.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.