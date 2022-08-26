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Двое российских рабочих погибли при очистке канализации

В Свердловской области два человека погибли при очистке канализации, еще один пострадал

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Среднеуральске Свердловской области двое рабочих погибли при очистке канализации. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Погиб мужчина, который работал слесарем, и женщина-оператор очистительных сооружений. Еще один человек пострадал — его госпитализировали. По словам начальника пресс-службы управления МВД по российскому региону Валерия Горелых, пострадавшая находится в реанимации в коме, пишет KP.RU.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Челябинске у торгового центра «Алмаз» в канализационном отстойнике обнаружили тела трех рабочих. Предварительно, трое россиян отравились продуктами распада канализационных вод, их обнаружили на глубине девяти метров.

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Анастасия Шейкина
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