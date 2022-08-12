Тела трех российских рабочих нашли в коллекторе
В Челябинске тела трех рабочих нашли в отстойнике возле торгового центра
В Челябинске у торгового центра «Алмаз» в канализационном отстойнике обнаружили тела трех рабочих. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.
По предварительным данным, трое россиян отравились продуктами распада канализационных вод. Их обнаружили в коллекторе на глубине девяти метров.
«Тела погибших подняты на поверхность, проводится контрольный осмотр отстойника», — сообщили в МЧС.
Ранее в Нижнекамском районе Татарстана двое мужчин погибли при очистке отстойника. Еще два человека пострадали, их доставили в Центральную районную больницу Нижнекамска.