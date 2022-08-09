Стало известно о погибших при очистке отстойника россиянах

В селе Каенлы Татарстана двое мужчин погибли во время очистки канализации

В селе Каенлы Нижнекамского района двое мужчин погибли во время очистки отстойника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Татарстану.

Спасатели в российском регионе извлекли четырех мужчин — двоих погибших, двоих пострадавших. Их доставили в Центральную районную больницу Нижнекамска.

По факту случившегося организована проверка.

О происшествии стало известно во вторник, 9 августа. Отмечалось, что оператор из бригады российских рабочих первым потерял сознание от газов при очистке канализации. Водитель вытащить мужчину не сумел и сам угодил в ловушку.

Коллега мужчин начал звать людей на помощь. На его призыв откликнулись двое сельчан, которых ждала та же участь. Позже на место вызвали спасателей.