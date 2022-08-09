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Четверо россиян отравились при очистке отстойника

В селе Каенлы Татарстана четверо мужчин отравились при очистке канализации

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В селе Каенлы Нижнекамского района Татарстана четверо мужчин, среди которых двое рабочих «ЖилкомСервиса», отравились при очистке отстойника. О происшествии сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

По данным издания, утром во вторник, 9 августа, оператор из бригады российских рабочих первым потерял сознание от газов при очистке канализации. Водитель вытащить мужчину не сумел и сам угодил в ловушку.

Коллега мужчин начал звать людей на помощь. На его призыв откликнулись двое сельчан, которых ждала та же участь.

Сейчас к месту случившегося вызвали сотрудников МЧС. Очевидцы отметили, что рабочие и сельчане признаков жизни не подают.

Ранее в Бурятии пятеро работников Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината отравились насмерть метаном. Среди погибших трое мужчин и две женщины. Они осматривали канализационный коллектор и погибли там от отравления газом.

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Анна Щербакова
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