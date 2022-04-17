Работники бурятского комбината отравились насмерть метаном

5 работников комбината Бурятии погибли от отравления метаном в канализационном коллекторе

В Бурятии пятеро работников Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината отравились насмерть метаном. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, среди погибших трое мужчин и две женщины. Они осматривали канализационный коллектор и погибли там от отравления газом.

13 апреля Следственный комитет России сообщил о гибели двух рабочих в канализации свинокомплекса в Челябинской области, еще двое были госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» УК РФ.