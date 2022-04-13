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Двое рабочих погибли в канализации челябинского свинокомплекса

Двое рабочих погибли при очистке канализации свинокомплекса в Челябинской области

Фото: CК РФ по Челябинской области

Двое рабочих погибли в канализации свинокомплекса в Челябинской области, еще двое госпитализированы с отравлением. Об этом в среду, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, трагедия произошла в Красноармейском районе. По предварительной информации, погибшие работали в подрядной организации и не являлись сотрудниками свинокомплекса, в составе бригады они выполняли работы по очистке канализационной системы. Их тела были найдены без признаков насильственной смерти. Двоим рабочим, которые попали в больницу с отравлением, медики сейчас оказывают помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» УК РФ. Ответственным за смерть грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на шахте «Центральная» предприятия «Южуралзолото» в городе Пласт Челябинской области при падении кабины лифта погиб рабочий.

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Леонид Микуляк
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