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В российской шахте при падении лифта погиб горняк

В шахте в Челябинской области при падении лифта погиб рабочий

Фото: СК РФ по Челябинской области

На шахте города Пласт Челябинской области при падении кабины лифта погиб рабочий. О несчастном случае сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел на шахте «Центральная» предприятия «Южуралзолото». Тело горняка было обнаружено еще 10 марта, после этого следователи начали проверку и 11 апреля возбудили уголовное дело по второй части статьи 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ответственным за смерть рабочего грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается. По данным региональных СМИ, в компании пообещали помощь семье погибшего работника.

Это не первый подобный инцидент на предприятии: в сентябре 2018 года в шахте с разницей в сутки погибли два человека. Один из рабочих скончался от удара током, другого завалило горной породой.

Ранее сообщалось, что в шахте рудника добывающего предприятия в Томпонском районе на северо-востоке Якутии погиб один горняк, еще один рабочий пострадал.

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Валерий Розенберг
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