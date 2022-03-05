В российской шахте из-за ЧП погиб горняк

В шахте рудника добывающего предприятия в Томпонском районе на северо-востоке Якутии погиб один горняк, еще один рабочий пострадал. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел ночью 5 марта. При проведении технических работ в шахте произошло отслоение породы. В результате ЧП на месте скончался 46-летний горнорабочий, еще один 44-летний работник получил переломы ног.

«Будет проведен осмотр места происшествия, а также иные неотложные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее 590 человек начали эвакуировать из шахты «Распадская», которая находится в Кузбассе. Причиной вывода людей на поверхность стала остановка вентилятора, которая произошла после короткого замыкания.