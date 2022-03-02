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Почти 600 человек начали эвакуировать из российской шахты

На Кузбассе из шахты «Распадская» начали выводить на поверхность 590 человек

Фото: Андрей Михайлов / ТАСС

Почти 600 человек начали эвакуировать из шахты «Распадская», которая находится в Кузбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, причиной вывода людей на поверхность стала остановка вентилятора, которая произошла после короткого замыкания.

Он добавил, что после инцидента пришлось начать эвакуировать 590 человек.

25 февраля произошло обрушение горной породы в шахте «Обуховская» в Ростовской области. Отмечалось, что под завалами на глубине порядка 550 метров в шахте оказались трое рабочих.

Пробывших под завалами четыре дня российских горняков вытащили 1 марта. На данный момент здоровью спасенных горняков ничего не угрожает.

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Никита Абрамов
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