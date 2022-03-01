Российских горняков вытащили из-под завалов шахты спустя четыре дня

Заблокированных в результате обрушения горной породы в ростовской шахте «Обуховская» горняков вытащили живыми через четыре дня из-под завалов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Горноспасатели подняли россиян на поверхность из забоя выработки. Работы по их спасению велись круглосуточно с 25 февраля. Четыре дня шахтерам передавали еду, провизию и кислород через смонтированный пожарный трубопровод. Кроме того, с ними постоянно поддерживали связь.

Сейчас здоровью спасенных горняков ничего не угрожает.

Позже официальный представитель Ростехнадзора рассказал ТАСС, что эксплуатация вентиляционного штрека шахты «Обуховская» в Ростовской области приостановлена на 90 суток. Он также подтвердил, что спасенные горняки доставлены на поверхность.

25 февраля произошло обрушение горной породы произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области.

Отмечалось, что под завалами на глубине порядка 550 метров в шахте оказались трое рабочих.