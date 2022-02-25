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В российской шахте произошло обрушение горной породы

В ростовской шахте «Обуховская» обрушилась горная порода, под завалами могут быть люди

Фото: «Шахтерская Энциклопедия»

Обрушение горной породы произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области. Об этом сообщили экстренные региональные службы, передает РИА Новости.

Предполагается, что под завалами на глубине порядка 550 метров в шахте могут находиться трое рабочих.

К месту обрушения выдвинулись спасательные службы. Представитель экстренных служб уточнил, что шахта «Обуховская» расположена в городе Зверево.

Ранее два человека погибли при обрушении штольни шахты бывшего рудника «Светлый» в Магаданской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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Анна Щербакова
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