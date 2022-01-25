Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Два человека погибли при обрушении шахты на Колыме

При обрушении штольни шахты рудника «Светлый» в Магаданской области погибли два человека

Фото: СУ СК России по Магаданской области

Два человека погибли при обрушении штольни шахты бывшего рудника «Светлый» в Магаданской области. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Отмечается, что, по одной из версий, погибшие могли осуществлять в шахте нелегальные работы по добыче золота. К данному моменту тела двух мужчин извлечены из-под завалов, для установления причин их смерти проводится судебная медицинская экспертиза, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось об эвакуации шахты «Комсомолец» в Кузбассе. Причиной стала остановка вентилятора главного проветривания. На момент происшествия в ней находилось 56 рабочих.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США отказался идти на уступки России по вопросам безопасности
Офтальмолог назвала еще одну группу риска при омикроне
Посетившая Таиланд россиянка перечислила недопустимые для туристов поступки
Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ
Ученые подсчитали риск смертельной болезни после вакцинации Pfizer
Жители подмосковного ЖК завалили снегом вход в офис управляющей компании
Девушка увидела себя на фотографии и похудела на 44 килограмма
Два человека погибли при обрушении шахты на Колыме
Кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
Коронавирус стал легче проникать в организм человека через глаза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter