Два человека погибли при обрушении шахты на Колыме

Два человека погибли при обрушении штольни шахты бывшего рудника «Светлый» в Магаданской области. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Отмечается, что, по одной из версий, погибшие могли осуществлять в шахте нелегальные работы по добыче золота. К данному моменту тела двух мужчин извлечены из-под завалов, для установления причин их смерти проводится судебная медицинская экспертиза, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось об эвакуации шахты «Комсомолец» в Кузбассе. Причиной стала остановка вентилятора главного проветривания. На момент происшествия в ней находилось 56 рабочих.

