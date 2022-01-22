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В Кузбассе началась эвакуация шахты «Комсомолец»

На шахте «Комсомолец» в Кузбассе началась эвакуация 56 шахтеров

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В Кузбассе началась эвакуация шахты «Комсомолец», сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на поверхность выводят более 50 шахтеров. «Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», — заявил собеседник агентства из экстренных служб.

В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В итоге погиб 51 человек, а пострадали еще 106 человек. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

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Марина Совина
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