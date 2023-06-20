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15:14, 20 июня 2023Россия

На российском пороховом заводе произошел взрыв

Baza: на «Тамбовском пороховом заводе» в Котовске произошел взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На «Тамбовском пороховом заводе» в Котовске Тамбовской области произошел взрыв. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Взрыв произошел в цехе №3 около 14 часов. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось быстро потушить. Погибли четыре человека. Еще двое пострадали — их осматривают медики.

РИА Новости, в свою очередь, со ссылкой на региональное управление МЧС России пишет о пожаре в здании порохового завода в городе Котовск в Тамбовской области.

По данным Telegram-канала «112», погибших 5, пострадавших 12.

В апреле взрыв произошел на пороховом заводе в Казани. В результате ЧП сотруднику предприятия оторвало кисть.

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    Евгения Куликова
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