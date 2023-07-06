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19:48, 6 июля 2023Россия

При взрыве в московском институте химии пострадал человек

Shot сообщил о пострадавшем при взрыве в здании института химии в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В здании Института органической химии в Москве произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что здание института находится на Ленинском проспекте. Инцидент произошел в лабораторном корпусе здания. По данным авторов поста, пострадавшего сейчас везут в больницу.

По информации Telegram-канала Baza, причиной взрыва стала неудачная химическая реакция.

Ранее на Минской улице на западе Москвы в квартире парализованного мужчины взорвался телевизор. Пострадал 67-летний житель столицы, который находился в квартире один. Ему оказали помощь соседи.

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