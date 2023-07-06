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15:17, 6 июля 2023Россия

В Москве телевизор взорвался в квартире парализованного мужчины

«Известия»: телевизор взорвался в квартире парализованного мужчины на Минской улице Москвы

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Телевизор взорвался в квартире парализованного мужчины на Минской улице на западе Москвы. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в четверг, 6 июля. Пострадал 67-летний житель столицы, ему оказали помощь соседи. В квартире, где взорвалась бытовая техника, мужчина проживал один. Другие подробности случившегося выясняются.

К месту выехали представители городских экстренных служб.

В мае сообщалось о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе столицы. Мощный хлопок раздался в квартире на 25-м этаже. В результате ЧП в нескольких помещниях были выбиты окна. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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