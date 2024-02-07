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21:42, 7 февраля 2024Россия

Причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили

ЕДДС: взрыв под Ижевском оказался плановым испытанием ракетных двигателей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мощный взрыв, напугавший жителей Ижевска, произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Об этом агентству ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Завьяловского района.

Воткинский завод сообщил, что громкий хлопок, который слышали в округе, не является чрезвычайным происшествием. «Это плановое мероприятие», — пояснили там.

Жители столицы Удмуртии сообщили о мощном взрыве рядом с городом ранее 7 февраля. Пользователи соцсетей также рассказали о столбе огня и дыма. Тогда в МЧС рассказали, что причиной хлопка стали технические работы на Воткинском машиностроительном заводе.

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      Марина Совина
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