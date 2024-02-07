Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:13, 7 февраля 2024Россия

Стало известно о мощном взрыве в Удмуртии

«Подъем»: на территории Воткинского завода в Удмуртии произошел взрыв

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Жители Ижевска в Удмуртии сообщили о мощном взрыве рядом с городом. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Пользователи соцсетей также рассказали о столбе огня и дыма. В МЧС рассказали, что причиной возгорания стали технические работы на «Воткинском машиностроительном заводе», уточняет издание.

Информации о пострадавших не сообщается.

В августе 2023 года взрыв с задымлением произошел на территории Воткинского завода в Удмуртии, где производят в том числе военную технику. В результате случившегося никто из работников предприятия не пострадал.

До этого, в июле прошлого года, ЧП произошло на расположенном в Самарской области заводе «Промсинтез», производящем, в частности, взрывчатые вещества. В это время на предприятии велись работы на трубопроводе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

      В США спрогнозировали реакцию американцев на интервью Путина Карлсону

      Стало известно о мощном взрыве в Удмуртии

      Стало известно о состоянии заболевшего раком короля Карла III

      Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии

      Пережившие развод люди поделились главными открытиями

      Стал известен второй финалист Кубка Азии

      Появился рейтинг украинских чиновников по заработку за первый год конфликта

      Экс-участница телешоу о голых людях раскрыла закулисье проекта

      В российском городе ликвидировали наркосообщество мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше