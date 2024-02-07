Стало известно о мощном взрыве в Удмуртии

«Подъем»: на территории Воткинского завода в Удмуртии произошел взрыв

Жители Ижевска в Удмуртии сообщили о мощном взрыве рядом с городом. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Пользователи соцсетей также рассказали о столбе огня и дыма. В МЧС рассказали, что причиной возгорания стали технические работы на «Воткинском машиностроительном заводе», уточняет издание.

Информации о пострадавших не сообщается.

В августе 2023 года взрыв с задымлением произошел на территории Воткинского завода в Удмуртии, где производят в том числе военную технику. В результате случившегося никто из работников предприятия не пострадал.

До этого, в июле прошлого года, ЧП произошло на расположенном в Самарской области заводе «Промсинтез», производящем, в частности, взрывчатые вещества. В это время на предприятии велись работы на трубопроводе.