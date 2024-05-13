Место взрыва частного дома в Ростовской области обследовали кинологи

Ростовский губернатор Голубев сообщил об обследовании места взрыва частного дома

Место взрыва в частном доме в Ростовской области обследовали кинологи. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По результатам обследования места взрыва кинологами, признаков взрывчатых веществ не обнаружено», — написал чиновник.

По его словам, на данный момент рассматривают версию взрыва газовоздушной смеси. Политик пообещал продолжить расследование инцидента.

О ЧП стало известно ранее 13 мая. Взрыв прогремел около 10:00 мск в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского. На опубликованном снимке видно полностью разрушенный дом, от которого не осталось ни одной стены. В результате произошедшего пострадали два человека, на данный момент они в больнице.