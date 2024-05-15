В российском многоквартирном доме произошел взрыв
В городе Боровичи Новгородской области в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram.
Взрыв прогремел в двухэтажном семиквартирном жилом доме на улице Советской, после него последовал пожар. Из-за взрыва в строении частично обрушилась кровля.
«В результате пожара пострадали два человека, спасены пожарно-спасательным подразделениями, переданы скорой. Девять человек эвакуировались», — сообщили в МЧС. Там также отчитались о ликвидации пожара и об установке причин происшествия.
Ранее два человека пострадали при взрыве газа в доме в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. На записи, снятой местным жителем, видно, что дом полностью разрушен. Вместо здания в радиусе нескольких метров разбросаны его обломки.