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08:30, 15 мая 2024Россия

В российском многоквартирном доме произошел взрыв

В Новгородской области при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

Фото: Telegram-канал МЧС Новгородской области

В городе Боровичи Новгородской области в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram.

Взрыв прогремел в двухэтажном семиквартирном жилом доме на улице Советской, после него последовал пожар. Из-за взрыва в строении частично обрушилась кровля.

«В результате пожара пострадали два человека, спасены пожарно-спасательным подразделениями, переданы скорой. Девять человек эвакуировались», — сообщили в МЧС. Там также отчитались о ликвидации пожара и об установке причин происшествия.

Ранее два человека пострадали при взрыве газа в доме в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. На записи, снятой местным жителем, видно, что дом полностью разрушен. Вместо здания в радиусе нескольких метров разбросаны его обломки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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