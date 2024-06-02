В СПЧ назвали фейком видео Госдепа об опустении Белгорода

Глава СПЧ Фадеев: фейк-видео Госдепа об опустении Белгорода отражает позицию США

Видео с заявлением официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, в котором он рассказывает, что в Белгороде почни не осталось мирного населения, что город опустел, оказалось фейком. Однако оно отражает позицию американской стороны, такое мнение выразил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

«К сожалению, он мало чем отличается от реальной позиции и действий Госдепа. Приведенные мною данные по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные объекты Белгородской области абсолютно реальные», — подчеркнул глава СПЧ.

Ранее в сети появилось видео с якобы заявлением Миллера, что Белгород опустел. Фадеев прокомментировал это высказывание, уточнив, что в результате ударов ВСУ по гражданским объектам на территории Белгородской области число жертв достигло 175 мирных россиян, еще около 800 граждан получили ранения.

Ранее военный эксперт Дандыкин назвал условие для прекращения обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, их остановит взятие населенного пункта Казачья Лопань под контроль ВС РФ.